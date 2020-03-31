2020-03-31T21:45:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Названа сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции в Беларуси

Физлица могут заплатить до 810 рублей, ИП-шники – 5400 рублей
Григорий ГРИБОВ
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Названа сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции в Беларуси.Названа сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции в Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Врачи всего мира продолжают бороться с вирусом и призывают людей соблюдать правила гигиены и не выходить из дома. Все наши страны-соседки закрыли границы, автомобильное, железнодорожное сообщение прервалось, самолеты почти не летают. Теперь все въехавшие в Беларусь из-за границы должны 14 дней находиться на карантине. И только после самоизоляции в домашних условиях эти люди смогут вновь пересечь границу. О том, что будет тому, кто нарушит карантин, говорят уклончиво:

- Меры административного воздействия либо привлечение силовых структур, чтобы заставить всех нас соблюдать правила, о которых все мы знаем, пока не рассматриваются. Исключение составляют только те лица, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией - здесь мы работаем во взаимодействии с органами внутренних дел, мы контролируем вопросы самоизоляции этих граждан, - поясняла недавно главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

И только сейчас официально назвали суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции:

- Закон таков: по статье 16.8 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси за нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов полагается штраф до тридцати базовых величин (810 рублей), для ИП – до двухсот базовых величин (5400 рублей), для юрлица – до пятисот базовых величин (13 500 рублей). Таким образом, органы санэпиднадзора за нарушения правил, установленных Совмином, имеют право составить протокол и наложить штраф, - цитирует «Гомельская правда» прокурора Гомельской области Виктора Морозова.

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