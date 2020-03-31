В Минске фитнес-инструктор получил 7 лет за хранение гашиша

Приговор еще может быть обжалован. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У «зожника» дома нашли более 800 граммов наркотика, который он собирался продать

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В пресс-службе Минского городского суда рассказали подробности судебного разбирательства по делу о незаконном обороте наркотиков. Перед судом предстали трое обвиняемых, среди которых так же оказался «обвиняемый З.» – инструктор одного из фитнес-центров столицы.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины 11 ноября приобрели гашиш. Двое из обвиняемых купили наркотик «для себя», третий подозреваемый купил крупную партию, собираясь позже продать психотроп.

– У фитнес-инструктора дома было обнаружено свыше 800 граммов гашиша. Мужчину признали виновным в хранении наркотиков с целью последующего распространения, – уточнили в пресс-службе.

Несостоявшегося «наркодиллера» признали виновным и приговорили к 7 годам заключения в исправительной колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин (Прим.: 8100 рублей).

Двух других фигурантов осудили на 3 года «домашней химии» – без направления за решетку.

Приговор еще может быть обжалован.

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