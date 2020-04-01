Замминистра обороны Беларуси рассказал о том, состоится ли 9 мая парад Победы

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Военный парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоится. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель главы оборонного ведомства Сергей Потапенко.

Подготовка к параду уже идет полным ходом. Гарнизонные тренировки пешей колонны на строевом плацу Минской военной комендатуры проводятся на протяжении нескольких недель, а вчера, 31 марта, в Минске провели первый прогон парада. Как рассказал замминистра обороны Сергей Потапенко, парад запланирован весьма масштабным: участие в нем примут в общей сложности более 3 тысяч военнослужащих, распределенных в 22 пеших парадных расчета. Интересно, что 20 из них будут от Беларуси, по одному – от России и Китая.

Ожидается, что возле стелы «Минск - город-герой» в день 75-ой годовщины Победы проедет более 180 единиц техники. - Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колон, – поделился подробностями подготовки к торжественному мероприятию Сергей Потапенко.

Он также добавил, что вся техника, исключая единственный гусеничный расчет, будет на колесах. Ориентировочная продолжительность парада – около часа, не отказались организаторы и от такого значимого его элемента как демонстрация передовых средств воздушной обороны. По планам военного ведомств, эта традиция в этом году не будет нарушена: над центром белорусской столицы пролетят 42 воздушных судна. После этого на плацу выступит рота почетного караула. Прошедшая вчера в Минске репетиция – первая, проведение генеральных прогонов запланировано на 5 и 7 мая.