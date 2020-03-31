«Инфицирование произошло во время репетиции»: врачи в Витебске прокомментировали болезнь и смерть пациента с коронавирусом

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О смерти 75-летнего актера Коласовского театра Виктора Дашкевича стало известно 31 марта. Ранее «Комсомолка» писала, что у мужчины обнаружили коронавирус. Сначала ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко:

- Мы подозреваем, что, кроме пневмонии и других болезней, был у него и этот вирус. Мы же просили. Ему завтра 80 лет, почему ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? Стариков однозначно надо сберечь, потому что у них ослабленный иммунитет. И букет заболеваний, - заявил Лукашенко.

Сейчас витебские врачи рассказали подробности:

- Виктор Николаевич Дашкевич находился на стационарном лечении в Витебском областном специализированном центре с 24 марта, - рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева. – Поступил он в наше лечебное учреждение с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Кроме пневмонии у него были сопутствующие заболевания: хроническая обструктивная болезнь легкого, тяжелое течение, эмфизема, пневмосклероз, дыхательная недостаточность второй степени, хроническое легочное сердце, хроническая недостаточность кровообращения. Что в принципе осложнило течение основного заболевания, привело к дыхательной недостаточности. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме, проводились консультации врачей-специалистов, консилиумы, был сделано все возможное, но вместе с тем, спасти пациента нам не удалось. Кроме этого в процессе лечения при проведении обследования дополнительно у него был установлен положительный тест на РНК коронавируса, что в свою очередь также осложнило течение основного заболевания. Все члены семьи на сегодняшний день находятся дома, проведено обследование, диагноз коронавирусной инфекции у них не подтвержден. При проведении анализа о том, как мог пациент получить данную инфекцию, было установлено, что он контактировал с потенциальным источником – это гражданин из зарубежья, и инфицирование произошло во время репетиции.

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