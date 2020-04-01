«Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса»: пресс-секретарь президента рассказала о причинах приглашения в Беларусь специалистов ВОЗ

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Вчера, 31 марта, встречаясь с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, Александр Лукашенко дал ей поручение связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в Беларусь ее специалистов.

Мотивы этого поручения президента пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

- Это поручение связано с тем, что мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти, - приводит БелТА слова Натальи Эйсмонт.

Она также отметила, что приезд и работа в Беларуси комиссии ВОЗ позволит снять все обвинения и кривотолки, а также «показать, что мы ничего не скрываем». По словам Натальи Эйсмонт, специалистам ВОЗ предложат аттестовать не только нынешнюю ситуацию и механизмы противодействия опасным инфекциям, но и оценить эффективность работы системы здравоохранения Беларуси в целом.

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