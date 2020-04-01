2020-04-01T10:21:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Наталья Кочанова рассказала, планируют ли в областных центрах Беларуси открыть лаборатории для тестов на коронавирус

По словам председателя Совета Республики, ситуация сегодня является контролируемой
Виктор ПАЖИТОК
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Фото: БелТаПредседатель Совета Республики Наталья Кочанова. Фото: БелТа
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Во всех областных центрах страны будут созданы лаборатории для диагностирования коронавируса. Сделано это будет, главным образом, для того, чтобы тесты делались максимально оперативно. Об этом, как пишет БелТА, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Она также отметила, что сейчас белорусские медики используют при диагностике коронавируса российские и китайские тесты.

Кроме этого их выпуск уже налажен в Витебске. Характеризуя ситуацию в этом городе и в Беларуси в целом, Наталья Кочанова сказала следующее:

- Я еще раз говорю: абсолютно ситуация контролируема, управляема. И если были какие-то просчеты в начале в Витебске, сегодня уже нет.

Напомним, 31 марта стало известно о том, что в Витебске умер заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич, у которого был диагностирован коронавирус. Трагедию прокомментировал Александр Лукашенко, чуть позже - витебские медики.

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Наталья Кочанова рассказала, планируют ли в областных центрах Беларуси открыть лаборатории для тестов на коронавирус
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