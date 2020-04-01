Организаторы «Евровидения - 2020» придумали, чем заменить конкурс в этом году

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На официальном сайте «Евровидения» появилось сообщение о том, что 16 мая вместо трансляции финала конкурса в эфир выйдет новое шоу под названием «Европа сияет светом». Планируется, что выступят все участники (всего их 41), которые должны были принять участие в конкурсе. Кроме этого планируются выступления звезд «Евровидения» прошлых лет.

Трансляция проекта «Европа сияет светом» будет вестись на официальном канале YouTube, однако Европейский Вещательный Союз призвал все страны-участницы «Евровидения» также транслировать этот концерт. Подробности анонсированного мероприятия организаторы обещают сообщить уже в самое ближайшее время.

Напомним, конкурс, который должен был состояться в Нидерландах, отменили из-за коронавируса. Участником от Беларуси в этом году должен был стать проект VAL.