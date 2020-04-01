2020-04-01T11:42:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Радиоактивную коробку нашли в Могилеве на мусороперерабатывающем заводе

На место выезжали специалисты Могилевского МЧС
Виктор ПАЖИТОК
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Фото МЧСФото МЧС
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При осмотре металлолома на территории мусороперерабатывающего предприятия в Могилеве зафиксировано превышение дозы бета-излечения. Такое сообщение поступило 31 марта на пульт Могилевского областного отдела МЧС.

Как сообщает БелТА, спасатели незамедлительно выехали на место, при осмотре которого была обнаружена металлическая коробка в форме куба с ребром около 10 см. Проведенные над ящиком замеры показали, что гамма – излучение существенно превышало естественный фон: 8 мкЗв/ч при норме 0,2 мкЗв/ч.

Коробка была взята под охрану, перемещена в отдельно стоящее строение. Доступ к ней ограничен, в дальнейшем она будет утилизирована силами специализированного предприятия. Пострадавших нет.

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