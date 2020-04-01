Стало известно, какое наказание грозит девушке, которая на машине протаранила стену и вывалилась на эскалатор в ТЦ «Арена - Сити»

Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».

Сидевшей за рулем девушке 19 лет, водительского удостоверения у нее никогда не было

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26 марта около 22 часов 40 минут на минус первом уровне паркинга ТЦ «Арена-сити» девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем «Рено» и будучи лицом, не имеющим права управления, при выезде с парковочного места не справилась с управлением и совершила наезд на кирпичную стену, после чего - на эскалатор. Об этом напомнила Татьяна Ященко, ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска

Она также отметила, что в отношении девушки составлено два протокола об административном правонарушении.

Первый - по ч.1 ст.18.19 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Санкция указанной части предусматривает наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин.

Второй - по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь за нарушение пунктов 7.2, 87, 87.2 ПДД. Санкция указанной части предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 базовых величин.

Помимо этого, в отношении владельца транспортного средства составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.