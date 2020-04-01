Видеофакт: на проспекте Нензависимости в Минске утром чем-то обрызгивают столбы

Утром встревоженные минчане снимали на фото и видео человека в плаще, который обрызгивал фонарные столбы. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

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Утром, 1 апреля на площади Победы горожане увидели странное зрелище. Мужчина в зеленом плаще в сопровождении рабочих и машины обрызгивал фонарные столбы какой-то жидкостью из шланга с распылителем. Конец шланга был в машине, и жидкость которой обрабатывали столбы, находилась в ней.

- Наверное, уже от коронавируса обрабатывают, - стали вдруг выдвигать версии одни.

- Без паники, весна же. Просто моют к Пасхе, - начали успокаивать другие. - Или к параду? Он же будет!

Версия у каждого своя, но горожане явно встревожились, некоторые стали снимать происходящее.

Мы присмотрелись к рабочим. Да, мужчина был в плаще, но без респиратора. Значит, жидкость вряд ли с содержанием химии. Чтобы уточнить, подошли к рабочим и попытались выяснить, чем и с какой целью они обрабатывают столбы. Но в ответ нам ничего не ответили. Возможно, совпадение, но сразу после этого к журналисту «Комсомолки» подошел какой-то мужчина в штатском и, не представившись, со словами «не сейте панику» порекомендовал не делать никаких съемок.

Недалеко была рабочая бригада с граблями, которые активно прибирали тротуары. Мы поинтересовались, знают ли они, зачем обрызгивают столбы на проспекте?

- Понятия не имею. Никогда не видела, чтобы столбы мыли. Обычно их весной только красят, - ответила женщина в яркой зеленой безрукавке.

Мы попытались дозвониться и Горремавтодор, ведь тротуары и столбы вдоль проспекта в их ведении. Там нам пояснили, что столбы обрабатывает Мингорсвет, но телефоны этой службы молчат. Мы продолжаем выяснять, что и зачем делали на проспекте.