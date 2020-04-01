2020-04-01T12:52:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Правительство определило, какие продукты будет запрещено вывозить из Беларуси в ближайшие месяцы

Запрет содержится в постановлении Совмина № 185 от 31 марта
Виктор ПАЖИТОК
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Вывоз гречки в ближайшие три месяца под запретомВывоз гречки в ближайшие три месяца под запретомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Совет министров принял решение о введении временного запрета на вывоз за пределы территории Беларуси некоторых товаров. В частности, речь идет о гречневой крупе и гречихе, репчатом луке и луке-севке, а также чесноке. В постановлении № 185, текст которого размещен на Национальном правовом портале, отмечено, что названные товары «запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».

О принятом правительством Беларуси решении МИД республике уведомит партнеров по ЕАЭС. Запрет будет действовать в течение трех месяцев.

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