Минздрав: в Беларуси зарегистрирован второй случай смерти пациента с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

- Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией. В сообщении Минздрава также отмечается, что за последние сутки было выписано 5 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. 157 человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением и на лечении. Всего в Беларуси, по данным Минздрава, проведено более 32 000 тестов на коронавирус.