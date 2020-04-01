2020-04-01T13:04:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: в Беларуси зарегистрирован второй случай смерти пациента с коронавирусом

Информация об этом появилась в официальном телеграм – канале Министерства здравоохранения Беларуси
Виктор ПАЖИТОК
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Актуальная статистика опубликована в официальном телеграм - канале МинздраваАктуальная статистика опубликована в официальном телеграм - канале МинздраваФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией. В сообщении Минздрава также отмечается, что за последние сутки было выписано 5 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. 157 человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением и на лечении. Всего в Беларуси, по данным Минздрава, проведено более 32 000 тестов на коронавирус.

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