Президент Литвы не доверяет официальной информации Беларуси о ситуации с коронавирусом

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- Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой, - цитирует Интерфакс слова Гитанаса Науседы. Литовский президент полагает, что ситуация с COVID-19 в Беларуси гораздо серьезнее.

- Возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются, - сказал он.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, выступая ранее в литовском сейме, заявил о том, что управление кризисом коронавирусом в Беларуси не является эффективным, а также не исключил перспективу ограничения всех без исключения авиарейсов между Минском и Вильнюсом.

Несмотря на то, что страны - соседки Беларуси закрыли свои границы, самолеты из нашей страны все еще летают (читать дальше)