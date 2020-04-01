2020-04-01T13:54:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Президент Литвы не доверяет официальной информации Беларуси о ситуации с коронавирусом

Он считает, что белорусский руководитель оценивает ситуацию "с определенной бравадой"
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
По данным Минздрава? в Беларуси зафиксирована вторая смерть пациента с диагностированным COVID-19По данным Минздрава? в Беларуси зафиксирована вторая смерть пациента с диагностированным COVID-19Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой, - цитирует Интерфакс слова Гитанаса Науседы. Литовский президент полагает, что ситуация с COVID-19 в Беларуси гораздо серьезнее.

- Возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются, - сказал он.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, выступая ранее в литовском сейме, заявил о том, что управление кризисом коронавирусом в Беларуси не является эффективным, а также не исключил перспективу ограничения всех без исключения авиарейсов между Минском и Вильнюсом.

Несмотря на то, что страны - соседки Беларуси закрыли свои границы, самолеты из нашей страны все еще летают (читать дальше)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Представитель МИД Беларуси призвал Литву к самообладанию и взаимодействию в борьбе с коронавирусом
37% белорусов ничего не знают о детях-инвалидах и о том, как себя вести с ними
Суд над тремя обвиняемыми по делу о взрывах во время салюта в День Независимости начинается 2 апреля
Представитель ВОЗ Ханс Клюге: «Нужно мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию»
Виртуальные экскурсии и вопросы в соцсетях: белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн
Коронавирус пришел в Могилевскую область: зарегистрирован первый подтвержденный случай
В правительстве определили предел ежемесячного роста цен в Беларуси
Президент Литвы не доверяет официальной информации Беларуси о ситуации с коронавирусом
Минздрав: в Беларуси зарегистрирован второй случай смерти пациента с коронавирусом
Правительство определило, какие продукты будет запрещено вывозить из Беларуси в ближайшие месяцы
Видеофакт: на проспекте Независимости в Минске утром чем-то обрызгивают столбы
Стало известно, какое наказание грозит девушке, которая на машине протаранила стену и вывалилась на эскалатор в ТЦ «Арена - Сити»
Радиоактивную коробку нашли в Могилеве на мусороперерабатывающем заводе
Организаторы «Евровидения - 2020» придумали, чем заменить конкурс в этом году
Наталья Кочанова рассказала, планируют ли в областных центрах Беларуси открыть лаборатории для тестов на коронавирус
«Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса»: пресс-секретарь президента рассказала о причинах приглашения в Беларусь специалистов ВОЗ
Замминистра обороны Беларуси рассказал о том, состоится ли 9 Мая парад Победы