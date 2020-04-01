2020-04-01T15:04:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

В правительстве определили предел ежемесячного роста цен в Беларуси

Это решение содержится в постановлении Совмина №184
Виктор ПАЖИТОК
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Тарифы и цены должны расти не более, чем на 0,5% в месяцТарифы и цены должны расти не более, чем на 0,5% в месяцФото: Олег УКЛАДОВ
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Правительство принимает решительные шаги, направленные на стабилизацию цен на потребительском рынке и обеспечение его товарами. На Национальном правовом портале опубликовано постановление №184, согласно которому «министерствам и ведомствам поручено не допускать роста отпускных цен (тарифов) на товары (услуги), производимые (оказываемые) подчиненными (входящими в состав, систему) организациями, выше 0,5 процента ежемесячно и обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка».

Кроме этого, не более чем на 0,5% в месяц могут поднимать цены предприятия и индивидуальные предприятия, которые осуществляют производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывают услуги. Для того чтобы поднять цены выше установленного лимита, необходимо будет получить разрешение Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине Беларуси.

Ограничение роста цен будет действовать до 30 июня текущего года.

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