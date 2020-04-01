2020-04-01T15:51:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус пришел в Могилевскую область: зарегистрирован первый подтвержденный случай

Виктор ПАЖИТОК
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Состояние заболевшей женщины оценивается как стабильноеСостояние заболевшей женщины оценивается как стабильноеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Это жительница Кричева 33 лет, которая была в длительной командировке в Витебске. В настоящее время она полностью обследована, проведен весь спектр противоэпидемических мероприятий. Женщина находится в Могилевской инфекционной больнице и получает необходимое лечение. Ее состояние стабильно, - приводит комментарий заместителя главного врача Могилевской инфекционной больницы Ирины Бас сайт Могилевского облисполкома. Специалист также отметила, что медики уже проверили всех контактировавших с заболевшей, их тесты наличия COVID-19 не подтвердили.

Напомним, сегодня в телеграм-канале Министерства здравоохранения появилась информация о второй зарегистрированной в Беларуси смерти пациента с диагностированным коронавирусом. Сообщается, что это возрастной пациент, у которого был целый комплекс хронических заболеваний.

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