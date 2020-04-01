2020-04-01T15:36:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Виртуальные экскурсии и вопросы в соцсетях: белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн

Абитуриенты БГУИР смогут прогуляться по университету в онлайн-режиме, а БГПУ проведет онлайн-конференцию с приемной комиссией
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Привычный День открытых дверей в этот раз пройдет в режиме онлайнПривычный День открытых дверей в этот раз пройдет в режиме онлайнФото: Павел МАРТИНЧИК
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Дни открытых дверей в вузах обычно проходят в конце марта - начале апреля. Абитуриенты с родителями приходят в вуз, чтобы встретиться с преподавателями, студентами и администрацией и получить ответы на вопросы. В этот раз дни открытых дверей пройдут в онлайн-режиме. Об этом сообщается на сайте Минобразования.

Когда пройдут дни открытых дверей?

БГПУ им. Танка - 31 марта - 3 апреля.

А 4 апреля состоится онлайн-конференция с приемной комиссией: абитуриентам и их родителям расскажут о правилах, сроках и цифрах приема, проходных баллах 2019 года, льготах при поступлении.

На сайте университета есть даты для каждого факультета и ссылки для подключения.

БГУИР - 4 апреля.

Абитуриенты смогут прогуляться по университету в онлайн-режиме. Увидят аудитории и лаборатории. Вопросы можно задать заранее в Инстаграме БГУИРа. Или сразу во время прямого эфира в чате на YouТube-канале. Ответы на самые частые вопросы, которые не прозвучат онлайн, будут опубликованы в Телеграме БГУИРа.

БГУ - 2 - 4 апреля

Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные горячие линии и активизируют общение в официальных аккаунтах социальных сетей. Например, юрфак и физфак организуют онлайн-связь с абитуриентами, на ФМО планируют несколько трансляций на YouТube, а филфак ответит на вопросы абитуриентов в группе ВКонтакте. Лицей БГУ уже разместил на сайте видео со дня открытых дверей.

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На ФМО 4 января прошел день открытых дверей для абитуриентов, которые думают поступать на одни из самых престижных специальностей. На факультет, где проходной балл на бюджет большинства специальностей выше 350, а обучение первокурсников на платном - почти 3,5 тысячи рублей в год. [подробности]

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