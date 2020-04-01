Представитель ВОЗ Ханс Клюге: «Нужно мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию»

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- Мы видим сегодня множество разных информационных вбросов и фейков по отношению к тем мероприятиям, которые проводятся у нас в стране. Президент Беларуси попросил передать вам приглашение для того, чтобы дать реальную оценку той ситуации, которая складывается в работе нашей системы здравоохранения, - цитирует БелТА слова Натальи Кочановой.

Ханс Клюге отметил, что ранее в Минздрав было отправлено письмо, в котором шаги, которые делает белорусское руководство в противодействии COVID-19, были оценены как правильные.

- Сейчас такой момент, когда мы должны мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, - подчеркнул Ханс Клюге и отметил, что в ближайшее время обсудит с руководством ВОЗ вопрос направления в Беларусь экспертов организации.

Напомним, ранее Александр Лукашенко, встречаясь с Натальей Кочановой, поручил ей связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в Беларусь ее специалистов для того, чтобы они дали оценку эффективности принимаемых в республике мер по борьбе с коронавирусом.

Как пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сделано это для того, чтобы не допустить кривотолков и показать, «что мы ничего не скрываем».