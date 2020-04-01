2020-04-01T17:51:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Суд над тремя обвиняемыми по делу о взрывах во время салюта в День Независимости начинается 2 апреля

Виктор ПАЖИТОК
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Уголовное дело будет рассматриваться судом Московского района Минска в здании Дома ПравосудияУголовное дело будет рассматриваться судом Московского района Минска в здании Дома ПравосудияФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Обвинения предъявлены трем лицам. Как сообщает БелТА, двое из них - граждане России, инженеры предприятия, на котором были изготовлены фейерверочные изделия. Их обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере. Третий фигурант - белорус, командир роты Минской военной комендатуры. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 463 УК - нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере.

По версии следствия, закупленная у российской компании пиротехника была бракованной: диаметр изделий был больше нормы. Приехавшие в Минск инженеры предприятия-изготовителя вместе командиром роты механическим путем уменьшили калибр изделий, в результате чего они пришли в небезопасное состояние. В итоге один человек погиб, одиннадцать пострадали, имущественный ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам, составил более 740 тысяч рублей.

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