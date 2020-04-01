37% белорусов ничего не знают о детях-инвалидах и о том, как себя вести с ними

Но большинство уверены, что, несмотря на диагнозы, таких детей не нужно прятать от общества

Изменить размер текста: A A

Накануне Всемирного дня распространения информации о проблемах аутизма, который в мире проходит 2 апреля, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Беларуси поделился результатами мартовского исследования, где изучал отношение белорусов к вопросам детской инвалидности.

На вопросы фонда онлайн ответили 1000 совершеннолетних жителей Беларуси всех областей.

Выяснилось, что 64% опрошенных ассоциируют детей-инвалидов с такими эмоциями, как жалость, сострадание, сочувствие, печаль, боль… И только у 4% возникают положительные ассоциации - такие как участие, оптимизм, уважение, доброта, жизнерадостность, отношение как к обычным детям. Интересно, что чем старше был отвечавший человек, тем больше у него было негативных ассоциаций.

94% согласились, что дети-инвалиды должны быть частью общества, их не нужно скрывать. Но с тем, что они должны учиться в школах вместе с обычными детьми, согласились только 63%!

37% признались, что ничего не знают о детях с инвалидностью и также не знают, как себя вести при встрече с ними.

В опросе выясняли, насколько человек осведомлен о таких понятиях, как инвалидность, образ жизни детей с инвалидностью, их социализация, льготы, пособия, права детей с особенностями развития и их семей. Уровень знаний оказался средний или ниже среднего.

Исследование прошло в рамках кампании “Просто дети”, которую проводит Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Беларуси и Минздрав нашей страны при финансовой поддержке правительства РФ.