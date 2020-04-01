Представитель МИД Беларуси призвал Литву к самообладанию и взаимодействию в борьбе с коронавирусом

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Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал озвученное ранее предложение Литвы по ограничению авиасообщения между нашими странами, а также высказался относительно сомнений литовской стороны в вопросах прозрачности и объективности официальной информации о борьбе с коронавирусом в Беларуси.

- Вы знаете, в данной ситуации на ум сразу приходит фраза из одного известного мультфильма: «Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя…». Так же и в этом случае. Ведь начиная с 16 марта текущего года Беларусь предоставляет одну из немногих возможностей для доставки домой литовских граждан, - цитирует БелТА слова представителя внешнеполитического ведомства Беларуси.

Помимо этого он напомнил, что именно благодаря сохранению рейсов «Белавии» за этот период около 500 граждан Литвы смогли вернуться на родину, притом без оформления виз. По факту рейс на 80% служит именно этой цели. Анатолий Глаз акцентировал внимание на том, что даже сегодня порядка 20 граждан Литвы проследуют этим маршрутом.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа обозначил свои сомнения в том, что официальная информация Минздрава Беларуси по ситуации с коронавирусом в полной мере отвечает действительности, а министр иностранных дел соседней страны не исключил возможность ограничения всех без исключения авиарейсов между Минском и Вильнюсом.