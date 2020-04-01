В Гродно приняли меры борьбы с COVID-19: Никаких мероприятий, маски для водителей и продавцов, отправлять ли детей в школу и сады решают родители
Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, какие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией приняли в Витебске.
Во вторник, 31 марта, ограничительные меры приняло и городское руководство Гродно, такая информация опубликована на официальном сайте горисполкома. Что ждет гроднецев?
В городе отменяются все выставки, презентации, ярмарки и любые другие мероприятия в зданиях. На время закрываются дискотеки, спортзалы и фитнес-центры, библиотеки и читальные залы, вводится запрет на кальяны в общепите. А для религиозных организаций рекомендовано сокращение массовых богослужений. Спортивные, культурные и другие зрелищные мероприятия будут ограничены, как и командировки для работников.
На всех предприятиях и организациях, как частных, так и государственных, должна хотя бы раз в сутки проводиться уборка с дезинфицирующими средствами. В течение дня применяться максимально частое проветривание, быть на местах дозаторы с антисептиками, жидкое мыло и, если нужно, средства защиты.
В многоэтажках работники ЖКХ должны участить уборки подъездов и других помещений общего пользования с моющими и дезинфицирующими составами.
В общественном транспорте и на вокзалах кроме дезинфекции салонов и помещений, водители должны быть обеспечены медицинскими масками, перчатками, антисептиками и так далее. При этом продавать талоны в автобусах и троллейбусах больше нельзя. Так же и в торговле: работники должны быть обеспечены масками и перчатками. А продавцы и покупатели должны соблюдать дистанцию – 1 метр. В общепите столики должны быть отодвинуты друг от друга минимум на 1,5 метра.
– Родители могут сами решить будут ли их дети посещать сады и школы. При этом в детсадах за малышами сохраниться место и не будет взиматься плата за посещение. В школах-интернатах и детдомах, социально-педагогических центрах должен быть обеспечен ежедневный визуальный осмотр детей с измерением температуры. Участие детей в массовых мероприятиях, экскурсиях должно быть ограничено, – пояснили в исполкоме.
В вузах, лицеях и колледжах лекции рекомендовано заменить другими формами занятий. В студенческие общежития запрещен вход посетителям.
Меры будут действовать до изменения эпидобстановки. Руководители предприятий и организаций лично несут ответственность по недопущению на работу сотрудников с признаками респираторных инфекций или прибывших из-за рубежа без 14-дневной самоизоляции.
Также в исполкоме рекомендовали сократить число работников на сменах. А при работе в две смены – разграничить потоки. Появляться на производстве или в бытовых помещениях посторонним запрещено.
– Ко всем жителям Гродно обращаемся с просьбой соблюдать правила личной гигиены, пользоваться защитными и дезинфицирующими средствами, – добавили в Гродненском горисполкоме.
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