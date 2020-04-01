2020-04-01T21:35:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«У медработников тоже есть бабушки и дедушки»: в Беларуси по примеру Португалии ищут жилье для врачей, чтобы они не ходили домой

В Telegrame запустили канал, где можно безвозмедно на время эпидемии предложить свою пустую квартиру медикам
Надежда БУТОВИЧ
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Днем медики спасают больных, а ночью боятся, чтобы не заразить свою семью.Днем медики спасают больных, а ночью боятся, чтобы не заразить свою семью.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Приюти героя Беларусь» – так называется Telegram-канал, первая публикация в котором появилась 1 апреля. Но это очень серьезно!

Волонтеры обратились ко всем жителям Беларуси с одной важной просьбой: приютить на время пандемии в своем пустующем жилье медработников.

– Медработники стойко и героически принимают основной удар (Прим.: пандемии коронавируса) на себя. У них тоже есть родители, бабушки, дедушки, пожилые родственники. С учетом нехватки средств индивидуальной защиты нужно дать возможность врачам, медсестрам изолироваться и поберечь родных в эти непростые недели, – призывают авторы канала.

В чем идея? Если у вас есть пустое жилье, где никто не проживает, например, квартира для съема, вы можете предложить безвозмездное проживание в ней медиков на время. Они просто будут отдыхать там после работы, не боясь за своих близких, а вы получите «плюсик в карму». В канале заявки могут оставлять, как те, кто предоставляет жилье, так и медики, которым срочно нужна квартира, чтобы изолироваться от родных.

Первыми такую инициативу в Европе предложили в Португалии. Возьмет ли эстафету «Приюта для героя» Беларусь, как думаете?

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