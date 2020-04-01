Минчанин украл в магазине спортивную одежду и быстро продал все на ближайшем рынке

Ранее фигурант уже воровал несколько раз, возможно, и в этом же торговом центре [видео]

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В Минске на днях правоохранители раскрыли кражу товаров в одном из павильонов столичного торгового центра. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что в магазине пропала спортивная одежда на сумму примерно 1300 рублей. Просмотрев камеры видеонаблюдения торговой точки, оперативники предположили, что кражу футбольной одежды мог совершить 44-летний житель столицы.

– В одном из ТЦ Советского района Минска подозреваемый «работал» не в первый раз. Зайдя в магазин, он дождался, пока отвлечется продавец, и спрятал в сумку вещи. А потом спокойно подошел к кассе и купил магнитик, чтобы отвлечь от себя подозрение. Украденное продал на ближайшем рынке, – уточнили в пресс-службе.

Фигуранта задержали, известно, что раньше он уже был судим за кражи. Проверяется причастность его к похожим случаям воровства в этом же ТЦ. Дело передано в СК на правовую оценку.

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