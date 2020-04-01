2020-04-01T20:25:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

Никакого стока и новых вещей: секонд-хендам в Беларуси запретят торговать чем-то кроме поношенной одежды

Вещи сток будет запрещено продавать в магазинах подержанных вещей
Надежда БУТОВИЧ
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Секонд-хенды будут торговать "секондом" и только им. Фото: pixabay.com.Секонд-хенды будут торговать "секондом" и только им. Фото: pixabay.com.
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В ближайшее время в Беларуси могут быть изменены правила работы секонд-хендов. Прежде всего, может быть скорректирован ассортимент: секонд-хендам запретят торговать чем-либо кроме подержанных вещей и одежды. Об этом belta.by сообщает со ссылкой на Михаила Жигало, начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТа.

– На данный момент ведется активная работа по разграничению формата работы секонд-хендов, чтобы там продавалась только поношенная одежда – именно бывшие в употреблении вещи, а не стоковую одежду (Прим.: остатки коллекций), – пояснил представитель МАРТа.

При этом, чтобы мера не стала ограничительной, в стандартных магазинах разрешат для реализации вещи сток. Так, по мнению представителя антимонопольного ведомства, будет впредь определен порядок требований к торговым объектам формата секонд-хенда.

При этом касаемо предложения «Беллегпрома»: убрать секонд-хенды из облцентров и крупных городов, в МАРТ настроены категорично.

– В нынешних реалиях такие меры были бы чрезмерными. Все-таки секонд-хенды в Беларуси – магазины повышенного спроса. Лучше всего применить именно регулирование, – озвучил Жигало позицию министерства.

За последние 4 года объем ввезенного в Беларусь секонд-хенда вырос до 48,5 тонн, увеличившись в пять раз. Это больше чем в 2 раза превышает количество сырья, переработанное всеми швейными и текстильными предприятиями Беларуси вместе взятыми.

– То есть, собственно говоря, нам уже впору создавать отдельное министерство под секонд-хенд, если рассматривать объемы, – прокомментировал цифры статистики гендиректор «Марк Формэля».

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