2020-04-01T21:03:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Расстояние в очередях не меньше метра и журнал температуры для работников: Посмотрите, что запретили и ввели в Бресте из-за коронавируса?

При этом ни одного случая заболевания COVID-19 во всей области на 31 марта зарегистрировано еще не было
Надежда БУТОВИЧ
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В Брестской области предписали не только повесить дезинфекторы, но и следить, чтобы они не были пустыми.В Брестской области предписали не только повесить дезинфекторы, но и следить, чтобы они не были пустыми.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Вслед за Витебском и Гродно в городе над Бугом приняли план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Такую информацию опубликовали на сайте Брестского облисполкома, поэтому, возможно, меры будут применимы не только для облцентра, но и для всего региона.

Как в Бресте будут бороться с распространением коронавируса?

На информационных стендах в торговле, общепите и предприятиях бытовых услуг должны быть вывешены материалы с информацией о профилактике коронавирусной инфекции для населения. В массовых местах на входе, в фойе, торговых залах и туалетах (Прим.: других помещениях) должны быть установлены дозаторы с антисептиками.

– Должно быть обеспечено своевременное пополнение дозаторов с дезрастворами, – пояснили в пресс-службе.

Как и в других городах, в Бресте приостанавливают работы кальянных. При этом заведения общепита должны будут сократить рабочее время, а ночные клубы, бары-караоке и дискотеки будут работать только до 23.00 часов.

Уборку помещений в магазинах и заведениях будут проводить не просто влажно и с дезинфекцией, а по вирулицидному режиму, с регулярной обработкой поверхностей оборудования, витрин, прилавков, дверных поручней, тележек, корзинок и иных поверхностей.

Покупатели больше не смогут сами выбирать продукты – в исполкоме рекомендовали сделать максимальное число товаров фасованными: кондитерские и хлебобулочные изделия, сухофрукты, и так далее.

Транспорт, перевозящий и доставляющий товары, будут обрабатывать дезрастворами, как снаружи, так и изнутри. А работать персонал во время приготовления и продажи продуктов должен только в перчатках. При этом кассиры и продавцы (Прим.: персонал, контактирующий с посетителями) будет не только в перчатках, но и в масках. А расчет максимально должен быть через терминалы.

В общепите столики должны стоять не ближе чем в 1,5 метрах друг от друга. Очереди так же не должны быть тесными: между людьми должно быть 1 – 1,5 метра. Для этого необходимо или нанести разметку в магазинах и заведениях, или повесить информационные таблички.

– При этом в организациях должны появиться журналы с учетом температурных измерений сотрудников, которую персоналу необходимо измерять дважды за смену. Чтобы заболевшие были своевременно выявлены и изолированы, – добавили в исполкоме.

Напомним, что на 31 марта в Брестской области не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Хотя в общем в области с признаками ОРИ были госпитализированы в стационары 69 человек – прибывшие из стран с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусной инфекции, а также контактные. Всего под меднаблюдением находятся около 2800 человек.

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