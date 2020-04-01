2020-04-01T21:32:49+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

В Брестской области зарегистрирован первый инфицированный коронавирусом

Медики сообщают, что это контакт первого порядка
Надежда БУТОВИЧ
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В Бресте выявлен первый заразившийся коронавирусом.В Бресте выявлен первый заразившийся коронавирусом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что руководство Бресткой области приняло меры по нераспространению коронавирусной инфекции в регионе. План мероприятий и ограничения принимались, когда в области не было диагностировано еще ни одного случая заболевания COVID-19.

Но вечером в среду, 1 апреля, ситуация на Брестчине изменилась – был выявлен первый положительный текст на коронавирус. Об этом сообщили на сайте «Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья».

– На территории Брестской области выявлен положительный тест на COVID – 19. Это лицо, которое находится под наблюдением, как контакт первого порядка в инфекционном отделении «Брестской областной клинической больницы», – говорится в сообщении.

В Брестской области в КПП на госгранице для недопущения завоза коронавируса усилен санитарно-карантинный контроль. За сутки с восьми утра 31 марта по 1 апреля санитарно-карантинный контроль прошли 1229 человек.

Всего же на Брестчине с признаки острой респираторной инфекции госпитализированы 69 человек – прибывшие из стран с эпидемией коронавируса и контактные лица. Под меднаблюдением дома находятся 2791 человек.

– В инфекционном отделении «Брестской областной клинической больницы» находятся 39 человек. Из них 20 пациентов – жители Бреста, и еще двое – из Брестского района, – уточнили в Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Напомним, в этот же день сообщалось о том, что коронавирус пришел и в Могилевскую область. После длительной командировке в Витебск заразилась 22-летняя жительница Кричева.

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