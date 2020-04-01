В Минске водитель во дворах заехала на лестницу задним ходом и врезалась в другую легковушку

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Нетипичное дорожно-транспортное происшествие произошло в Минске вечером в среду, 1 апреля. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Минского горисполкома сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась примерно в 18.20 часов на улице Кольцова.

– Виновницей ДТП стала 54-летняя женщина-водитель. Минчанка заезжала во двор 32 дома. При этом оттуда выезжала другая иномарка. Чтобы разминуться со встречным авто, автолюбительница, сдавая на задней передаче, нажала педаль газа. От чего машина заехала на лестничный пролет, и тут же врезалась еще в припаркованный «Фольксваген», – пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции Минска.

ДТП из-за попытки разминуться во дворах. Фото: ГАИ Минск.

В аварии никто не пострадал, только у машин механические повреждения.

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