КП Беларусь
Белорусам предлагают закупиться настолками, чтобы было чем заняться дома
На карантине, например, можно сделать ремонт в квартире
Продавцы предлагают подготовиться к возможному карантинуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Популярный сайт продаж через интернет разослал зарегистрированным пользователям письма с предложением закупиться, чтобы дома на карантине было нескучно. Можно, например, приобрести компьютерные и настольные игры, головоломки, наборы для вязания, книги, велотренажеры. Предлагают и строительные инструменты - чтобы в конце концов заняться в квартире ремонтом.
Официально карантина в Беларуси пока нет. Но многие учреждения и частные компании перешли на удаленный режим работы, некоторые работодатели предложили написать заявления за свой счет.
Многие учащиеся тоже подали заявления о непосещении учебных заведений - ради самоизоляции.
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