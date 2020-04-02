Белорусам предлагают закупиться настолками, чтобы было чем заняться дома

На карантине, например, можно сделать ремонт в квартире

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Популярный сайт продаж через интернет разослал зарегистрированным пользователям письма с предложением закупиться, чтобы дома на карантине было нескучно. Можно, например, приобрести компьютерные и настольные игры, головоломки, наборы для вязания, книги, велотренажеры. Предлагают и строительные инструменты - чтобы в конце концов заняться в квартире ремонтом.

Официально карантина в Беларуси пока нет. Но многие учреждения и частные компании перешли на удаленный режим работы, некоторые работодатели предложили написать заявления за свой счет.

Многие учащиеся тоже подали заявления о непосещении учебных заведений - ради самоизоляции.

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