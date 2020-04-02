«Дети ходят в школу через лес, а там лось». Жители нового микрорайона Гомеля обратились в исполком

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Гомельский горисполком опубликовал ответ на смс-вопрос, который присылали на линию 142 еще в сентябре прошлого года. Тогда родители школьников из нового микрорайона №104 писали:

- К кому можно обратиться, чтобы убрали небольшой участка леса, который отделяет школу №73 от района? Дети ходят через лес в школу, а недавно лось вышел на дорогу и побежал за человеком, а это мог оказаться и ребенок. Неужели нельзя сеткой возле дороги оградить большой лес и вырубить этот островок леса для безопасности наших детей? Идти через лес, где нет ни одного фонаря… Как бы мы их ни предупреждали, что нужно по дороге идти, - это дети, и чтобы скорее попасть домой, они будут сокращать путь.

25 марта горисполком дал официальный ответ:

- По вопросу вырубки части лесного массива между ГУО «Ясли-сад-средняя школа № 73 г.Гомеля» и микрорайном № 104 г.Гомеля необходимо обратиться в отдел жилищно-кроммунального хозяйства и благоустройства администрации района.