2020-04-02T09:46:48+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дети ходят в школу через лес, а там лось». Жители нового микрорайона Гомеля обратились в исполком

Часть лесного массива на краю города отделяет школу от жилой застройки
Павел МИЦКЕВИЧ
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Часть лесного массива на краю города отделяет школу от жилой застройки. Фото: скриншот google.com/mapsЧасть лесного массива на краю города отделяет школу от жилой застройки. Фото: скриншот google.com/maps
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Гомельский горисполком опубликовал ответ на смс-вопрос, который присылали на линию 142 еще в сентябре прошлого года. Тогда родители школьников из нового микрорайона №104 писали:

- К кому можно обратиться, чтобы убрали небольшой участка леса, который отделяет школу №73 от района? Дети ходят через лес в школу, а недавно лось вышел на дорогу и побежал за человеком, а это мог оказаться и ребенок. Неужели нельзя сеткой возле дороги оградить большой лес и вырубить этот островок леса для безопасности наших детей? Идти через лес, где нет ни одного фонаря… Как бы мы их ни предупреждали, что нужно по дороге идти, - это дети, и чтобы скорее попасть домой, они будут сокращать путь.

25 марта горисполком дал официальный ответ:

- По вопросу вырубки части лесного массива между ГУО «Ясли-сад-средняя школа № 73 г.Гомеля» и микрорайном № 104 г.Гомеля необходимо обратиться в отдел жилищно-кроммунального хозяйства и благоустройства администрации района.

Горисполком дал официальный ответ. Фото: скриншот gomel.gov.by

Горисполком дал официальный ответ. Фото: скриншот gomel.gov.by

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«Дети ходят в школу через лес, а там лось». Жители нового микрорайона Гомеля обратились в исполком
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