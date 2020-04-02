Лукашенко: Многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции

Президенты Беларуси и России выступили с обращениями по случаю Дня единения народов

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Президент Беларуси 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, выступил с обращением. Александр Лукашенко написал, что страны проделали большую работу, «но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства».

По слова белорусского президента, сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, а формирование общего рынка труда расширило возможности профессиональной самореализации и развития для белорусов и россиян.

- Вполне естественно и закономерно, что сейчас наши страны сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе, - цитирует пресс-служба президента.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что «успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений».

Владимир Путин тоже выступил по случаю праздника и прислал Лукашенко поздравительную телеграмму. Президент РФ написал, что «странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах». А сейчас, по словам Путина, реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики.