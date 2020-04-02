Пять случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орше

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В Орше подтвержден коронавирус у пяти человек. Данные на 1 апреля опубликовала «Оршанская газета» со ссылкой на заведующую отделом общественного здоровья Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Аллу Янковскую.

Всего в райцентре проведено более двухсот тестов на коронавирус. Установлено 98 контактов первого уровня (это люди, которые находились в тесном контакте с пациентом, у которого анализ на вирус дал положительный результат). Всех их обследовали на COVID-19, врачи наблюдают за их состоянием. Еще 105 человек - контакты второго уровня. Это те, кто общался с инфицированными неблизко или недолго. Таким людям «может быть рекомендована самоизоляция, лабораторное обследование нецелесообразно», отмечает издание.