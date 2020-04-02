В Беларуси для медиков начнут печатать средства защиты на 3D-принтерах

Изменить размер текста: A A

Команда инженеров в Минске разработала модель медицинского защитного щитка для 3D-принтера и запустила пробное производство. Так инженеры хотят помочь врачам защититься от COVID-19 и просят поддержать их инициативу, сообщает социальный фонд «Добра».

Разработчики хотят изготовить на 3D-принтерах в течение недели 1,5 тыс. специальных многоразовых щитков и раздать их медикам в больницах Минска и областных городов. Пока не хватает технических мощностей, поэтому в фонде просят поддержать инициативу. Материалы для первой партии приобретет фонд «Добра» вместе с подписантами Глобального договора ООН в Беларуси.

- Уже стали поступать запросы от больниц в огромном количестве. Поэтому готовы поделиться моделью со всеми, у кого есть 3D-принтер или лазерные станки ЧПУ. Можем предоставить материалы. Один щиток печатается около полутора часов, - объяснили в фонде.

Первые защитные щитки уже тестируются в нескольких столичных больницах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 50 библиотек Литвы уже начали печатать пластмассовый экран в виде щитка для лица медиков с использованием технологии 3D-принтеров. Это делается для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные средства в стране в связи с распространением коронавируса, отмечается в литовской прессе.