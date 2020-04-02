2020-04-02T12:15:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси для медиков начнут печатать средства защиты на 3D-принтерах

Аналогичную защиту уже начали печатать в Литве
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси начали делать защитные щитки для медиков. Фото: wikimedia.orgВ Беларуси начали делать защитные щитки для медиков. Фото: wikimedia.org
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Команда инженеров в Минске разработала модель медицинского защитного щитка для 3D-принтера и запустила пробное производство. Так инженеры хотят помочь врачам защититься от COVID-19 и просят поддержать их инициативу, сообщает социальный фонд «Добра».

Разработчики хотят изготовить на 3D-принтерах в течение недели 1,5 тыс. специальных многоразовых щитков и раздать их медикам в больницах Минска и областных городов. Пока не хватает технических мощностей, поэтому в фонде просят поддержать инициативу. Материалы для первой партии приобретет фонд «Добра» вместе с подписантами Глобального договора ООН в Беларуси.

- Уже стали поступать запросы от больниц в огромном количестве. Поэтому готовы поделиться моделью со всеми, у кого есть 3D-принтер или лазерные станки ЧПУ. Можем предоставить материалы. Один щиток печатается около полутора часов, - объяснили в фонде.

Первые защитные щитки уже тестируются в нескольких столичных больницах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 50 библиотек Литвы уже начали печатать пластмассовый экран в виде щитка для лица медиков с использованием технологии 3D-принтеров. Это делается для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные средства в стране в связи с распространением коронавируса, отмечается в литовской прессе.

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