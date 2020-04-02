Парня, который разгромил гипермаркет в Бресте, осудили на 6 лет

Парня с топором признали виновным в разгроме «Евроопта» в Бресте. Фото: brestcity.com

Он возместил ущерб на сумму более 32 тысяч рублей

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Суд Московского района Бреста 2 апреля вынес приговор 19-летнему Валентину Янучене. Его обвиняли в хулиганстве, умышленном повреждении имущества и угрозе милиционеру.

По всем статьям суд признал его виновным и наказал его 6 годами заключения в колонии усиленного режима.

- Суд учел, что обвиняемый возместил ущерб, - комментирует гособвинитель, старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова.

Во время судебных прений гособвинитель запрашивала наказание в виде 8 лет колонии.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, погром в гипермаркете «Евроопт» произошел в августе 2019-го. Тогда молодой человек с топором разбил стекло на входной двери и отправился гулять по магазину и громить все, что попало под руку. Задерживали его со стрельбой. Инцидент произошел ночью, когда покупателей в торговом центре не было. Обошлось без пострадавших.

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