2020-04-02T13:00:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 апреля: по информации МЧС - 215 человек

Больше всего заболевших - в Минске, на втором месте - Витебская область
Павел МИЦКЕВИЧ
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Число зараженных коронавирусом в Беларуси растетЧисло зараженных коронавирусом в Беларуси растетФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С недавнего времени Министерство здравоохранения перестало публиковать общую цифру по выявленным случаям коронавирусва в Беларуси, озвучивают только количество находящихся под наблюдением и на лечении. За неимением полной информации белорусским СМИ приходится искать другие источники. Одним из них является ежедневная сводка МЧС. К примеру, утром 2 апреля в ней сообщалось:

- По информации Минздрава, в Беларуси всего зарегистрировано 215 случаев заболевания коронавирусом. В Минске - 102, в Витебской области - 66, в Гомельской области - 9, Гродненской области - 4, Минской области - 33, в Могилевской - 1. Скончался один человек. Выздоровели 53 человека.

215 зараженных по Беларуси за все время с начала пандемии - такая цифра фигурирует в сводке МЧС на 2 апреля.

215 зараженных по Беларуси за все время с начала пандемии - такая цифра фигурирует в сводке МЧС на 2 апреля.

Заметим, что в этой сводке нет первого зарегистрированного случая в Брестской области, а также второй смерти в Витебске. Так что, возможно, данные еще неполные.

Конечно, нам хотелось бы получать информацию непосредственно от Минздрава, знать актуальное количество заболевших и погибших и информировать своих читателей. Пока этого нет, мы вынуждены узнавать ее из других источников, учитывая ее важность, и заранее предупреждаем, что возможны корректировки.

В МЧС публикацию внутреннего документа не комментируют.

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