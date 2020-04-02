2020-04-02T13:02:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусский парламент ратифицировал визовое соглашение с ЕС

Сбор за рассмотрение ходатайства о выдаче виз понизят до 35 евро
Павел МИЦКЕВИЧ
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Шенген подешевеет до 35 евроШенген подешевеет до 35 евроФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам рассмотрела проект закона «О ратификации соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз» и порекомендовала парламенту принять его. 2 апреля депутаты ратифицировали соглашение.

Документ разрешает выдачу многоразовых виз со сроком действия 1 - 5 лет для ряда категорий граждан, понижение сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче виз до 35 евро, освобождение ряда категорий граждан от оплаты сборов за рассмотрение ходатайства.

- Соглашение предусматривает обязательства сторон обеспечить возможность оформления виз для транзита или въезда для предполагаемого нахождения на протяжении не более 90 дней в любой 180-дневный период, - говорится в документе.

Следующий этап - ратификация соглашения Национальным собранием Беларуси и Европарламентом. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже в начале лета.

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