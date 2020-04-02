Глава БПЦ облетел границы Беларуси на частном самолете с молитвой от коронавируса

Необычный полет совершался на самолете Pilatus и стартовал из Минска в Гродно, потом полетел на Витебск

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Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел 2 апреля облетел границы страны с молитвой о защите от коронавируса. По данным онлайн-карты сервиса flightradar24.com, глава Белорусской православной церкви стартовал из Минска в 9 утра на частном самолете Pilatus PC-12/47E, сразу отправился в Гродно. Затем - по кругу до Витебска, где несколько человек, заболевших COVID-19, уже умерли.

По данным на 13 часов, самолет с митрополитом Павлом долетел до запада Витебской области и завернул на Минск.

Накануне в православных группах в соцсетях появился скан письма за подписью главы БПЦ. Иерарх обращался к епископам и сообщал, что 2 апреля будет совершаться облет границ Беларуси с молитвой о прекращении распространения коронавирусной инфекции. В письме говорилось, что молитву в воздухе сопровождают копии креста Евфросинии Полоцкой, иконы Жировичской Пресвятой Богородицы и крест-мощевик.

Глава БПЦ облетел границы Беларуси с молитвой от коронавируса. Фото: скриншот flightradar24.com

Также митрополит Павел просил донести эту информацию до клира и паствы и призвать всех к молитве «в дни испытаний». Письмо было датировано 1 апреля. Сегодня оказалось, что это была не шутка. Правда, официальную информацию о необычном полете в БПЦ пока не предоставляли.

- В связи с вышеизложенным прошу вас в удобное для вас время и указанные часы вознести сугубые молитвы во всех храмах вверенной вам епархии о даровании нашему народу милости Божьей и прекращении распространения смертоносного поветрия, - писал митрополит.

Напомним, общая протяженность границ Беларуси - почти 3 тыс. километров. А не так давно митрополит Павел уже летал на вертолете над Минском с молитвой о защите от коронавируса >