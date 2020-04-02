2020-04-02T14:01:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В начале недели в Беларуси - до +17, апрель ожидается теплее обычного

А выходные 4-5 апреля еще будут прохладными
Павел МИЦКЕВИЧ
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Весна идет, весне дорогу!Весна идет, весне дорогу!Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ближайшие выходные, 4-5 апреля будут в Беларуси еще прохладными, но без осадков. А с понедельника, 6 апреля, начнется настоящее весеннее тепло. По югу страны, в Гомельской и Брестской областях, ожидается днем до +15 градусов, ясно и без дождей. Во вторник потеплеет До +17 градусов.

В Минске в начале недели тоже будет солнечно и без осадков. 6 апреля - 11-13 градусов тепла, 7 апреля - плюс 14-16, прогнозирует Белгидромет.

В целом апрель в Беларуси ожидается теплее обычного - со средней месячной температурой воздуха на 1°С выше климатической нормы (она составляет +6-9 градусов).

А прошедший март тоже был слишком теплым - средняя температура воздуха за месяц составила +3,6° градуса, что выше климатической нормы на 3,4 градуса.

- Такое тепло в марте на территории страны бывает примерно один раз в 10-15 лет, - уточнили в Белгидромете.

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