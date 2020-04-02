2020-04-02T15:59:59+03:00
Политика
КП Беларусь

«Что будет с нами после этой пандемии?» Лукашенко рассказал, почему не отправляет белорусов на карантин

Президент задался вопросом: не кажется ли, что сильные мира сего без войны хотят переделить мир?
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко рассказал, почему не отправляет белорусов на карантинЛукашенко рассказал, почему не отправляет белорусов на карантинФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В интервью телекомпании «Мир» 2 апреля президент Беларуси высказал свою позицию относительно эпидемии коронавируса в стране и в мире.

- А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир? - задался вопросом Александр Лукашенко.

По словам президента, доллар «постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция»:

- Где окажемся мы со своим рублем, понятно, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные - беднее? Получится.

Как полагает глава государства, «нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть».

- Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? - беспокоится Лукашенко.

Он объяснил, почему настаивает, чтобы белорусы продолжали ходить на работу:

- Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе.

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