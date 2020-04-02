2020-04-02T15:29:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус»

Президент рассказал, что «из всех находящихся на излечении от коронавируса лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко рассказал про умерших после коронавирусаЛукашенко рассказал про умерших после коронавирусаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Президент Беларуси 2 апреля в интервью телеканалу «Мир» рассказал об эпидемии коронавируса в стране. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси сейчас «лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем».

- У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус.

«Любой вирус осложнит хронические заболевания», цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко заверил, что «в Беларуси ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать». По словам президента, «по смертности в Беларуси в этом году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет».

Лукашенко сказал, что «мы за сутки нейтрализуем город, если потребуется»:

- Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься.

Президент добавил, что «из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких».

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин продлил нерабочий режим в России из-за коронавируса до конца апреля
Последние новости о коронавирусе от Минздрава: в Беларуси 304 случая COVID-19, четверо умерли, 11 - на ИВЛ, в больницах - 2 тыс. контактных
В Беловежской пуще фотоловушка засняла бурого медведя
Лукашенко - президенту Литвы: «Своим вирусом займись»
Лукашенко: «У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус»
«Что будет с нами после этой пандемии?» Лукашенко рассказал, почему не отправляет белорусов на карантин
В начале недели в Беларуси до +17, апрель ожидается теплее обычного
Глава БПЦ облетел границы Беларуси на частном самолете с молитвой от коронавируса
Белорусский парламент ратифицировал визовое соглашение с ЕС
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 апреля: по информации МЧС - 215 человек
Парня, который разгромил гипермаркет в Бресте, осудили на 6 лет
В Беларуси для медиков начнут печатать средства защиты на 3D-принтерах
Пять случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орше
Лукашенко: Многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции
«Дети ходят в школу через лес, а там лось». Жители нового микрорайона Гомеля обратились в исполком
Белорусам предлагают закупиться настолками, чтобы было чем заняться дома
В Минске водитель во дворах заехала на лестницу задним ходом и врезалась в другую легковушку
В Брестской области зарегистрирован первый инфицированный коронавирусом
Расстояние в очередях не меньше метра и журнал температуры для работников: Посмотрите, что запретили и ввели в Бресте из-за коронавируса
Никакого стока и новых вещей: секонд-хендам в Беларуси запретят торговать чем-либо, кроме поношенной одежды