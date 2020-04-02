Лукашенко: «У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус»

Президент рассказал, что «из всех находящихся на излечении от коронавируса лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких»

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси 2 апреля в интервью телеканалу «Мир» рассказал об эпидемии коронавируса в стране. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси сейчас «лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем».

- У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус.

«Любой вирус осложнит хронические заболевания», цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко заверил, что «в Беларуси ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать». По словам президента, «по смертности в Беларуси в этом году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет».

Лукашенко сказал, что «мы за сутки нейтрализуем город, если потребуется»:

- Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься.

Президент добавил, что «из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких».

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»