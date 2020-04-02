2020-04-02T16:56:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - президенту Литвы: «Своим вирусом займись»

Президент Беларуси заявил, что «когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко - президенту Литвы: «Своим вирусом займись». Фото: БелТАЛукашенко - президенту Литвы: «Своим вирусом займись». Фото: БелТА
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В интервью телеканалу «Мир» 2 апреля президент Беларуси дал свой ответ президенту Литвы Гитанасу Науседе, который недавно заявил, что «нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе».

- Считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой, - говорил литовский лидер. - Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются.

По его словам, «следует ограничить контакты со страной, не контролирующей ситуацию, если риск действительно ощутим».

- Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют, - ответил Александр Лукашенко. - Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом…

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