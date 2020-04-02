2020-04-02T17:01:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беловежской пуще фотоловушка засняла бурого медведя

Медведей в пуще истребили еще в конце XIX века
Оксана БРОВАЧ
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Бурый медведь гуляет по Беловежской пуще. Фото: скриншот видео Александра ПекачаБурый медведь гуляет по Беловежской пуще. Фото: скриншот видео Александра Пекача
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В Беловежской пуще сенсация: удалось заснять на фотоловушку бурого медведя. Он живет на огороженной территории Шерешевского лесоохотничьего хозяйства. В живую медведя до сих пор никто не видел, но следы сотрудники нацпарка и местные жители видят не первый раз.

- В конце марта этого года в центральной части пущи следы медведя, его экскременты, а также его задиры на дереве обнаружены около останков очень старой самки лося. Поставленные фотоловушки позволили наяву увидеть огромного медведя, который с осторожностью подходил к жертве. Так что бурые медведи самостоятельно начинают заселять Беловежскую пущу, - говорится в пресс-релизе на сайте Беловежской пущи.

В Беларуси бурый медведь занесен в Красную книгу. В стране живет около 80 - 100 особей.

Медведей в пуще истребили еще в конце XIX века. Тогда зверь считался вредителем. Последнего медведя убили в 1846 году после того, как он задрал пять зубров. С тех пор их численность пытались восстановить, но безуспешно. Фиксировались только единичные следы хищника - и ученые не исключали, что косолапый наследил, проходя мимо пущи.

Последняя регистрация медведя в Беловежской пуще была в прошлом году. И вот он показался перед камерой - значит, есть вероятность, что медведь остался в пуще жить.

Медведь в Беловежской пуще. Источник: Александр Пекач

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