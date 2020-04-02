2020-04-02T17:32:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Последние новости о коронавирусе от Минздрава: в Беларуси 304 случая COVID-19, четверо умерли, 11 - на ИВЛ, в больницах - 2 тыс. контактных

Минздрав открыл статистику по коронавирусу и заявил, что тестов - достаточно
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Минздрав открыл статистику по коронавирусуМинздрав открыл статистику по коронавирусуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Беларуси 254 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19, сообщил Минздрав 2 апреля в своем Telegram-канале.

- Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве.

Под медицинским наблюдением как контакты 1-го и 2-го уровней сейчас находятся около 9,3 тыс. человек. Из них почти 2 тыс. человек - в больницах.

О тех, у кого уже подтвердили COVID-19, Минздрав рассказал:

- В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное.

В то же время выздоровели и выписаны из больниц 46 человек.

В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, констатирует Минздрав. Причем большинство случаев - это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

Чтобы выявить всех возможных инфицированных коронавирусом в дополнение к тяжелым пневмониям, начали тестировать всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний, заявили в Минздраве.

- Есть как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тыс. тестов для проведения лабораторных исследований, - заверили в министерстве.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин продлил нерабочий режим в России из-за коронавируса до конца апреля
Последние новости о коронавирусе от Минздрава: в Беларуси 304 случая COVID-19, четверо умерли, 11 - на ИВЛ, в больницах - 2 тыс. контактных
В Беловежской пуще фотоловушка засняла бурого медведя
Лукашенко - президенту Литвы: «Своим вирусом займись»
Лукашенко: «У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус»
«Что будет с нами после этой пандемии?» Лукашенко рассказал, почему не отправляет белорусов на карантин
В начале недели в Беларуси до +17, апрель ожидается теплее обычного
Глава БПЦ облетел границы Беларуси на частном самолете с молитвой от коронавируса
Белорусский парламент ратифицировал визовое соглашение с ЕС
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 апреля: по информации МЧС - 215 человек
Парня, который разгромил гипермаркет в Бресте, осудили на 6 лет
В Беларуси для медиков начнут печатать средства защиты на 3D-принтерах
Пять случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орше
Лукашенко: Многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции
«Дети ходят в школу через лес, а там лось». Жители нового микрорайона Гомеля обратились в исполком
Белорусам предлагают закупиться настолками, чтобы было чем заняться дома
В Минске водитель во дворах заехала на лестницу задним ходом и врезалась в другую легковушку
В Брестской области зарегистрирован первый инфицированный коронавирусом
Расстояние в очередях не меньше метра и журнал температуры для работников: Посмотрите, что запретили и ввели в Бресте из-за коронавируса
Никакого стока и новых вещей: секонд-хендам в Беларуси запретят торговать чем-либо, кроме поношенной одежды