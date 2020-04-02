Последние новости о коронавирусе от Минздрава: в Беларуси 304 случая COVID-19, четверо умерли, 11 - на ИВЛ, в больницах - 2 тыс. контактных

Минздрав открыл статистику по коронавирусу и заявил, что тестов - достаточно

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В Беларуси 254 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19, сообщил Минздрав 2 апреля в своем Telegram-канале.

- Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве.

Под медицинским наблюдением как контакты 1-го и 2-го уровней сейчас находятся около 9,3 тыс. человек. Из них почти 2 тыс. человек - в больницах.

О тех, у кого уже подтвердили COVID-19, Минздрав рассказал:

- В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное.

В то же время выздоровели и выписаны из больниц 46 человек.

В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, констатирует Минздрав. Причем большинство случаев - это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

Чтобы выявить всех возможных инфицированных коронавирусом в дополнение к тяжелым пневмониям, начали тестировать всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний, заявили в Минздраве.

- Есть как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тыс. тестов для проведения лабораторных исследований, - заверили в министерстве.

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