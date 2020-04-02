Путин продлил нерабочий режим в России из-за коронавируса до конца апреля

Период нерабочих дней будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19

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Президент России в телеобращении к гражданам объявил о том, что нерабочий режим в стране продлевается до конца апреля - в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

В то же время Владимир Путин отметил, что период нерабочих дней может быть «пересмотрен в сторону сокращения» - это будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19.

По словам президента РФ, в разных регионах страны разная ситуация с выявленными случаями коронавируса, поэтому власти регионов могут сами выбирать, что предпринимать в рамках нерабочего периода. Такие полномочия главам регионов даст специальный указ президента.

Напомним, по данным на 2 апреля, в России зарегистрировано свыше 3,5 тыс. человек с коронавирусом, умерли 30 человек.