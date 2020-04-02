В Пинске пока родители спали, 4-летний мальчик, играясь со спичками, поджег квартиру

Мальчик поджигал спички и бросал их на пол и диван. Фото: МЧС.

Когда начался пожар, мальчик убежал в другую комнату и сделал вид, что спит

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Трагедия едва не произошла на днях в райцентре на Брестчине из-за игр ребенка со спичками. Подробности рассказали в пресс-службе УМЧС Брестской области.

Возгорание случилось в среду, 1 апреля, в трехкомнатной квартире на улице Комсомольская в Писке. Утром примерно в 07.40 часов из квартиры ушла хозяйка, бабушка с внуком 2015 года рождения. А дома остались спящие родители и младший внук, ребенок 2016 года рождения. Взрослые спали, а мальчик ушел в другую комнату и принялся играть… со спичками.

– Мальчик бросал зажженные спички на пол и диван. А когда вспыхнуло одеяло на диване, испугался, побежал в комнату к родителям и лег к свою кроватку, сделав вид, что спит. К счастью, вовремя проснулась пинчанка и разбудила мужа, они успешно эвакуировались до приезда пожарных. В МЧС позвонила соседка, – пояснили в пресс-службе.

Прибывшие спасатели за семь минут локализовали и затушили пожар в квартире. Помощь медиков никому не понадобилась. Однако сгореть успели диван, натяжной потолок и другое имущество в комнате.

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