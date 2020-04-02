2020-04-02T18:22:11+03:00
Общество
КП Беларусь

На сайте МВД теперь можно проверить бэушный телефон или фотоаппарат

Если он был потерян прошлым владельцем или украден, система об этом сообщит
Полина СВЕТЛОВА
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Фото: скриншот сайтаФото: скриншот сайтаФото: Алеся ДОБЫШ
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Чтобы проверить свою технику, нужно зайти на сайт МВД и открыть вкладку «Сервисы» внизу страницы. Там есть раздел «Похищенные, утерянные номерные вещи». Достаточно ввести в пустом поле серийный номер вещи или хотя бы его фрагмент (4 символа). Мы проверили фотоаппарат: «Информации о вещи с указанным Вами номером или фрагментом номера не имеется. Проверка проведена 02.04.2020 в 17:52:08».

Судя по всему, проверить таким образом можно любую технику, если вы знаете ее серийный номер. В случае если прошлый владелец обращался в милицию с заявлением о краже и утере, это отобразится в ответе.

Проверить с помощью этого сервиса не получится оружие, похищенные автомобили, номерные знаки, документы.

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На сайте МВД теперь можно проверить бэушный телефон или фотоаппарат
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