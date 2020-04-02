У вас в квартире газ? Тогда вы можете получить скидку на электричество

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В Беларуси изменился порядок расчетов и внесения оплаты за ЖКУ и пользование жилыми помещениями из госфонда. Такую информацию belta.by сообщили в Минэнергетики со ссылкой на постановление Совмина №152.

Так согласно документу с 1 апреля белорусы, живущие в квартирах многоэтажек с центральным отоплением и газовыми плитами, но без централизованной горячей воды и индивидуальных газовых водонагревателей могут получить скидку на электричество. Для расчета в этих случаях будет использоваться коэффициента 0,85 к тарифу на электроэнергию для жилых домов или квартир без электрических плит. Проще говоря, в итоге скидка на электричество для квартир с газовыми плитами составит около 15 процентов.

Также в документе содержится решение по субсидированию тарифов для населения в многоэтажках-новостройках. Субсидию получат многоквартирные дома, в которых и отопление, и горячая вода – «на электричестве». Порядок оплаты ЖКУ по субсидируемым тарифам будет применяться в течение одного месяца со дня возникновения права собственности на эти помещения до дня регистрации по месту жительства в таких помещениях.

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