2020-04-02T19:26:49+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске возле Национальной библиотеки прогуливается лось

Животное останавливает поток машин и неторопливо переходит трассу в несколько полос в обе стороны
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за карантина животные осмелели и показываются в городах. Фото: pixabay.com.Из-за карантина животные осмелели и показываются в городах. Фото: pixabay.com.
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В четверг, 2 апреля, «Комсомолка» уже сообщала о городском лосе в Гомеле. Сохатый то и дело прогуливается в лесном массиве в новом микрорайоне областного центра, чем сильно пугает детей и взрослых. Чтобы найти управу на животное гомельчане обратились к городским властям.

Но, как оказалось, это не все лоси на сегодня! В Минске очевидцы засняли столичного сохатого. Лось, которого записали на камеру видеорегистратора, прогуливался в районе Национальной библиотеки Беларуси. Животное на улице Филимонова приблизилось к автодороге в три полосы в обе стороны. Когда машины остановились, сохатый, неспешно озираясь по сторонам, перешел на разделительную полосу, проверил поток справа, и, когда и там машины то же стали, перешел на другую сторону дороги.

Видео с минским лосем опубликовали в Telegram-канале «Беларусь сейчас».

– Вот, что творит с городом самоизоляция! – пошутили авторы каналы.

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В Минске по городу гуляет лось..

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