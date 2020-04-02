«Там ограждения и подземный переход»: В Минске под колесами МАЗа погиб пешеход, побежавший через дорогу

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Минске в четверг, 2 апреля. Проинформировала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.

Роковой наезд на пешехода произошел около 15.20 часов на улице Маяковского.

– 27-летний водитель МАЗа ехал с улицы Полевой, направляясь к улице Солнечная. В какой-то момент напротив 154 дома на Маяковского на дорогу прямо под колеса грузовика выбежал пешеход-мужчина. Наезда избежать не удалось. В ДТП пешеход получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. Надо сказать, что через дорогу молодой человек бежал в неустановленном месте: на этом участке улицы находится подземный переход для пешеходов и установлены ограждения, дорога разделена разделительной зоной, – пояснили в пресс-службе.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, СК и специалисты Госкомитета судэкспертиз. Идет расследование, личность погибшего устанавливается.

В ряде СМИ позже появилась информация о том, что молодой человек погиб, убегая из магазина, в котором украл пачку кофе.