Беларусь и Швеция единственные в Европе не ввели карантин: Владимир Макей поговорил об этом с главой шведского МИДа
В четверг, 2 апреля, во время телефонного разговора Владимира Макея и Анн Линде, глав дипломатических ведомств Беларуси и Швеции, соответственно, обсуждалась тема «солидарного подхода» в действиях для нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа.
– В разговоре министры подчеркнули важность солидарных подходов и совместных усилий по борьбе COVID-19, а также предотвращению долгосрочных негативных последствий, вызванных пандемией, которые повлияют на международную торговлю и отношения между странами, – пояснили в ведомстве.
Также, шведская коллега поблагодарила Владимира Макея за то, что компания «Белавиа» помогла 70 граждан Швеции вернуться домой из Турции. Так 31 марта «Белавиа» отправила рейс максимальной вместимости «Стамбул - Стокгольм» через Минск для эвакуации застрявших туристов.
– В целом отмечалась высокая эффективность взаимосотрудничества государств для возвращения граждан на родину. А кроме того, обсуждались вопросы по перспективам развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках Восточного партнерства и ситуация в регионе, – резюмировали в пресс-службе.
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