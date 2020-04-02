2020-04-02T21:10:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь и Швеция единственные в Европе не ввели карантин: Владимир Макей поговорил об этом с главой шведского МИДа

Главы дипведомств обсудили «солидарные подходы» в борьбе с коронавирусом
Надежда БУТОВИЧ
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Глава МИД Швеции Анн Линде по телефону поблагодарила Владимира Макея за то, что "Белавиа" привезла из Турции ее сограждан домой. Фото: архив МИД.Глава МИД Швеции Анн Линде по телефону поблагодарила Владимира Макея за то, что "Белавиа" привезла из Турции ее сограждан домой. Фото: архив МИД.
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В четверг, 2 апреля, во время телефонного разговора Владимира Макея и Анн Линде, глав дипломатических ведомств Беларуси и Швеции, соответственно, обсуждалась тема «солидарного подхода» в действиях для нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа.

– В разговоре министры подчеркнули важность солидарных подходов и совместных усилий по борьбе COVID-19, а также предотвращению долгосрочных негативных последствий, вызванных пандемией, которые повлияют на международную торговлю и отношения между странами, – пояснили в ведомстве.

Также, шведская коллега поблагодарила Владимира Макея за то, что компания «Белавиа» помогла 70 граждан Швеции вернуться домой из Турции. Так 31 марта «Белавиа» отправила рейс максимальной вместимости «Стамбул - Стокгольм» через Минск для эвакуации застрявших туристов.

– В целом отмечалась высокая эффективность взаимосотрудничества государств для возвращения граждан на родину. А кроме того, обсуждались вопросы по перспективам развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках Восточного партнерства и ситуация в регионе, – резюмировали в пресс-службе.

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