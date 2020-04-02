2020-04-02T21:43:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Костюковичах на Новый год 21-летний парень подрался с другом, облил его бензином и поджег

Следственный комитет сообщил о завершении расследования и опубликовал видео следственного эксперимента
Надежда БУТОВИЧ
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Парень поджег знакомо и пытался представить все как несчастный случай. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео СК.Парень поджег знакомо и пытался представить все как несчастный случай. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео СК.
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Трагедией едва не закончилась ссора под новый год в Костюковичах. Празднуя приближение Нового года, в частном доме поссорились двое знакомых, и один из парней поджег другого. В УСК по Могилевской области завершили расследование криминальной расправы.

В тот день компания молодежи отдыхала в доме потерпевшего. В какой-то момент 23-летний хозяин поссорился с гостем, несколько раз его ударил, и 21-летний друг ушел с вечеринки. Застолье продолжилось, но через какое-то время парень вернулся в дом обидчика с канистрой с горючей жидкостью: смесью бензина и других ГСМ.

– Подозреваемый выплеснул в лицо жертве бензин и поднес зажигалку. Знакомый загорелся и сразу же бросился на землю, пытаясь потушить пламя. Его подруга тут же позвонила «103». У молодого человека диагностировали в больнице термические ожоги свыше 30 процентов тела. Потерпевший до сих пор еще находится на лечении, – рассказали в СК.

Для того, чтобы доказать, что это был именно поджег, следователям пришлось провести несколько следственных экспериментов. Так как подозреваемый все время менял показания, пытаясь убедить следствие, что это был несчастный случай. Например, говорил, что облил друга горючей жидкостью, но загорелся тот, когда он захотел подкурить. Следователи проверили: вспыхнуть бензин мог только, когда зажигалка поднесена близко.

– Фигуранту предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Молодой человек находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд, – уточнили в Следственно комитете.

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В Костюковичах на Новый год 21-летний парень подрался с другом, облил его бензином и поджег
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